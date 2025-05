XIV Premio Rotary per i Giornalisti: quest’anno aperto anche agli over 35

C’è tempo fino al 20 maggio 2025 per presentare le candidature al premio giornalistico bandito dal Rotary Club di Napoli. Quest’anno saranno attribuiti due riconoscimenti. Il primo andrà al giovane under 35, autore nell’ultimo anno di quello che sarà riconosciuto come miglior articolo focalizzato sul macro tema della qualità della vita a Napoli.

Un secondo premio in via straordinaria, perché legato ai festeggiamenti del centenario del Club, sarà assegnato al migliore articolo di resoconto della mostra, tuttora aperta a Palazzo Reale, sui “100 anni del Rotary per Napoli”. In questo caso, non ci sono limiti di età per l’autore/autrice.

Per entrambe le graduatorie possono concorrere articoli realizzati da iscritti all’Ordine nazionale dei giornalisti, su giornali stampati o web, radio TV, siti, purché si tratti di testate giornalistiche regolarmente registrate e pubblicate. Il bando del premio e il modulo tramite il quale segnalare l’articolo/servizio prescelto sono disponibili a partire dalla home page del sito www.rotarynapoli.it.

I vincitori saranno, come da tradizione, scelti da una giuria composta da soci del Rotary e dai direttori e responsabili delle testate giornalistiche locali, e premiati a giugno nel corso di una cerimonia che si terrà a Villa Pignatelli.