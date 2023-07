Xnovo, la startup che per una moda sostenibile riparte da zero

“Ex-novo”, “ricominciare da capo” è un’espressione che può essere applicata, oggi, anche al mondo della moda: rigenerare capi di abbigliamento con zero spreco, zero emissioni e prodotti a km0, infatti, si può. È esattamente questo il paradigma lanciato da XNOVO, piattaforma fisica e digitale per la rimessa in circolo, la valorizzazione artistica e l’allungamento del ciclo di vita di prodotti moda, all’insegna della sostenibilità nelle sue varie accezioni, in questo caso soprattutto economica, sociale ed ambientale.

Non a caso, l’esplosione del “fast fashion” ha, in questi anni, portato questa industria ad essere la seconda per livello di inquinamento (dopo la petrolchimica) a livello globale, spingendo l’Unione Europea ad attuare politiche per ridurre gli sprechi tessili ed aumentare il riciclo dei tessuti per raggiungere un’economia circolare entro il 2050. È per questo che XNOVO, nata a Roma, già incubata da I3P – Incubatore Politecnico di Torino da marzo a giugno 2022, e vincitrice del premio “Sostenibilità” al SIOS23 Summer – StartupItalia Open Summit, organizzato a Roma da SACE e Luiss lo scorso 27 giugno, cerca e trova modalità all’avanguardia per un migliore (ri)utilizzo delle risorse.

Attraverso innovativi processi di upcycling, XNOVO – oggi guidata dal CEO Lorenzo Pizzo e dal COO Lorenzo Cannizzo – rigenera infatti prodotti inutilizzati, trasformandoli in veri e propri “Artwear” ridefinendo ogni capo-moda come un pezzo di “arte indossabile”, senza però gravare sull’esperienza d’acquisto e sulle abitudini dei consumatori, ma piuttosto con l’obiettivo di andare a generare valore per la comunità.

L’approccio di “riuso creativo” coinvolge sia il team interno di designer sia gli artisti del network di XNOVO, che collaborano attivamente alla realizzazione di opere uniche all’interno dell’Open Fashion Lab, laboratorio creativo nel quadrante di Roma-Ostiense (Via Pellegrino Matteucci 98). Un luogo aperto dove ideare, sperimentare e realizzare prodotti unici: è all’interno di questo hub di innovazione della moda che hanno preso forma tutte le collezioni targate XNOVO, oltre ad attività laboratoriali e workshop con le Accademie di moda partner dell’azienda, come l’Accademia Italiana e la Naba – Nuova Accademia di Belle arti. È dall’Open Fashion Lab, che parte anche il delivery al cliente finale, grazie a partnership con GLS Green, per le consegne su scala internazionale, e CORRO, azienda di corrieri in bicicletta, solo a Roma.

Tra innovazione e tradizione, quindi, la startup ha impostato un modello di sviluppo sia offline che online: la forte presenza digitale del brand, in espansione, oggi rappresentata dal sito web e dal portale di rivendita online (www.xnovo.it), è stata accompagnata da una forte matrice territoriale, implementata cavalcando la natura essenzialmente fisica dei prodotti e dalla volontà di coinvolgere e ampliare la community.

Pensando sempre in grande: XNOVO sta infatti preparando la prima sfilata di moda circolare a Roma (in programma nel settembre 2023 – la data sarà presto svelata sui social proprietari), una pietra miliare nella promozione della moda sostenibile e della circolarità nell’industria del fashion per la sensibilizzazione collettiva sui temi dell’upcycling, sulla valorizzazione dei capi inutilizzati e sulla creazione di un impatto positivo sull’ambiente. Stay tuned.