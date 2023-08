“XR2Learn”, open call da oltre 2 mln: applicazioni hi-tech in ambiti educativi

Il progetto XR2Learn ha pubblicato la sua prima open call dal titolo ‘Leveraging the European XR industry technologies to empower immersive learning and training’ con l’obiettivo di finanziare progetti di applicazioni innovative di realtà estesa in casi d’uso educativi.

Il bando mira quindi a favorire lo sviluppo di applicazioni innovative e specifiche che combinino realtà estesa e casi d’uso di formazione, con settori target quali le tecnologie dell’industria 5.0 e altri progetti in ambiti educativi, quali il biomedicale, la manifattura e le costruzioni.

In aggiunta alla presentazione del concept e dell’impiego previsto delle tecnologie della realtà estesa, i candidati dovranno includere piani di sfruttamento tecnologico e scenari di business, mentre sarà valutata positivamente la presentazione di versioni open source di strumenti e applicazioni progettate.

I progetti dovranno avere durata di 12 mesi ed essere suddivisi nelle 3 fasi di design, sviluppo e crescita, con l’obiettivo di raggiungere un minimo prodotto viabile (MVP) con un livello di prontezza tecnologica (TRL) minimo di 6 e uno di prontezza per il mercato (MRL) di almeno 3.

Le candidature possono essere presentate da una singola PMI o un piccolo consorzio di fino a 3 membri, dei quali il coordinatore deve essere una PMI; il coinvolgimento di potenziali utenti quali università o enti di formazione può essere un valore aggiunto per le fasi di specificazione e applicazione successive.

Il budget complessivo previsto è pari a 2.100.000 euro, con un importo tra 150.000 e 300.000 euro per progetto erogati in forma di contributi a fondo perduto di importo variabile (tra 40% e 60% del budget richiesto totale) a seconda dell’ente richiedente. Oltre ai finanziamenti liberi da obbligazioni, i candidati selezionati potranno altresì beneficiare di eventi di matchmaking, occasioni di brokerage, formazione dedicata e supporto agli investimenti e preparazione del business plan. La scadenza è fissata al prossimo 29 settembre.