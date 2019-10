XR4All, 1,5 milioni di euro ai team di ricerca per sviluppare nuove soluzioni tecnologiche

XR4ALL, progetto co-finanziato dal programma europeo per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020, ha lanciato un bando aperto per attrarre, selezionare e fornire supporto finanziario a terze a parti (team di ricerca di organizzazioni quali PMI, istituti di ricerca, mondo accademico) per sviluppare nuove soluzioni XR, utilizzando la XR development platform e pubblicando i loro risultati all’interno dell’XR Solutions Catalogue. Il budget totale messo a disposizione dal bando è di 1,5 milioni di euro e i progetti selezionati riceveranno un massimo di 50mila euro, 10mila per la prima fase e 40mila per la seconda.

Il bando prevede 4 cut-off dates: il primo è fissato al 31 ottonre. I successivi al 31 gennaio 2020, 20 aprile 2020 e 31 luglio 2020.