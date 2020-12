XV Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo: sabato 12 dicembre appuntamento in diretta streaming

Si svolgerà sabato 12 dicembre in diretta streaming la XV Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo. L’evento è promosso dalla Tsic (Texas Scientific Italian Community) in collaborazione con la Rice University e affronta, annualmente, argomenti in diversi campi della scienza, della tecnologia, della medicina e delle discipline umanistiche, con relatori e moderatori di livello internazionale. I relatori saranno collegati tramite la piattaforma zoom, mentre il pubblico più potrà seguire l’evento sulla pagina Facebook del Tsic, dove l’evento sarà trasmesso in streaming in tempo reale, a partire dalle 8,30 (ora di Houston).

Nata per promuovere, come si legge nel suo programma “il Sistema Paese Italia, attraverso la scienza, l`innovazione, la cultura, la ricerca, ed i ricercatori italiani”, la Texas Scientific Italian Community ha tra i suoi compiti “quello di continuare a organizzare o a coordinare con altri partners la conferenza dei ricercatori italiani nel mondo, seminari di carattere scientifico e culturale, di contribuire ad incrementare il networking della comunità scientifica nei vari settori applicativi dall’aerospazio, all’ alta tecnologia ed innovazione, biotech, industrie creative, cyber tech, medicina ed umanistica, e della scienza in genere”. Gli scopi? “Promuovere l`innovazione tecnologica italiana negli Usa e i potenziali partner scientifici; favorire l`apertura di nuovi mercati per le università e centri di ricerca italiani sul mercato interno; sostenere start up, nei processi di internazionalizzazione; creare reti internazionali nel settore dello sviluppo e dell`applicazione di innovazioni tecnologiche”. E ancora: “favorire collaborazioni e cooperazioni tra enti di ricerca, università, pubbliche e private tra l’Europa ed in particolare tra l’Italia ed il Texas, con le istituzioni Italiane che operano all’estero, e con le altre associazioni ed organizzazioni che operano sul territorio texano, statunitense ed in altre parti del mondo”. Tra gli obiettivi vi sono anche quelli di assistere i propri membri soci, facilitare qualora lo desiderino, il loro rientro per operare in Italia, ma anche un attenzione alle nuove mobilità, sostenere iniziative che promuovono il made in Italy, e valorizzare il ruolo della nostra comunità all’estero.

