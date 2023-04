XXV Certamen Plinianum, nel Liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia gara di traduzione dal latino

La premiazione della XXV Edizione del Certamen Plinianum si svolgerà sabato 22 aprile presso la Banca Stabiese alle ore 9, il brindisi alle ore11.30 brindisi al Circolo Nautico

di Amleto Vingiani

Sabato 22 aprile 2023 si terrà, come da tradizione, la premiazione della XXV edizione del Certamen Plinianum presso i locali della Banca Stabiese con il successivo brindisi augurale presso i locali del Circolo Nautico Stabia.

Il Certamen nasce nel 1998 dalla passione di una squisita intellettuale come la Prof.ssa Rosalba De Sanctis Ruggiero e dal fortuito incontro della stessa con alcuni suoi vecchi alunni ormai laureatisi. Si decise che fosse giusto instituire presso il Liceo Classico di C/mare una competizione di traduzione dal latino che fosse intitolata a quel Plinio il Vecchio che a C/mare chiuse i suoi giorni, vittima della sua sete di conoscenza, soffocato sull’arenile dai gas dell’eruzione del ‘79 DC. Il Certamen Plinianum prevede la traduzione di un brano da Plinio il Vecchio, autore elegante e non sempre di facile traduzione. Già dal primo anno vi è stata adesione di studenti da Licei di tutt’Italia con interesse nazionale sempre crescente ed anche talvolta adesioni da scuole europee.

La traduzione dal latino ci rimanda, come afferma il filosofo Dario Antiseri, alla modalità della conoscenza come descritto dal grande epistemologo Karl Popper: il meccanismo per congettura e confutazione. Per ogni teoria scientifica si procede con una ipotesi e poi si cerca di confutarla: la teoria che regge agli sforzi di falsificazione è la verità di quel tempo fino all’avvento di nuovi dati e nuove teorie che consentano di superarla ed accedere ad una nuova verità, pensiamo a Newton ed Einstein. Così nella traduzione dal Latino si pone una ipotesi sul significato di una frase, poi si cerca di confutarla con argomenti grammaticali, sintattici e di senso, se la traduzione regge ad ogni tentativo di falsificazione viene accettata come valida. Il Certamen è simbolo quindi di un corretto modo di ragionare. Ma esso è soprattutto un modo per competere usando doti che oggi ad alcuni sembrano obsolete ma sono invece fondamentali per il nostro essere umani: “ intelligenza, acume, sensibilità, tanto studio e tanta passione “ per citare le parole della Prof.ssa Ruggiero.

Da anni il Certamen Plinianum è organizzato dalla prof.ssa Maria Carmen Matarazzo. Quest’anno la Commissione Esaminatrice è composta dal Prof. Mario Capasso, Prof Emerito di Papirologia -Università di Lecce, dalla Prof.ssa Natascia Pellè Associata di Filologia Classica – Università di Lecce, Prof. Matteo Taufer – Liceo Classico Trento – Prof.ssa Pasqualina Vozza – Lingua e Letteratura Latina Università di Bari. Un gruppo di docenti di altissimo profilo che onora ancora una volta la Città di Castellammare di Stabia. Ad ospitare premiazione e brindisi la Banca Stabiese ed il Circolo Nautico Stabia, luoghi benemeriti per la cultura e per lo Sport.