Yachting, la stagione turistica si apre con un +10%. A Napoli il meeting annuale di Luise Group e Bwa

L’agenzia internazionale Luise Group ha scelto Napoli per l’annuale meeting aziendale, con i vertici delle ventidue società italiane del gruppo e il team della Bwa Yachting, a servizio di circa 750 porti nel mondo. Un evento programmatico, con aggiornamenti sulle nuove tecnologie e software aziendali, oltre che di approfondimenti su itinerari ed esperienze esclusive, per permettere alla clientela di scoprire aspetti sempre nuovi delle coste italiane ed internazionali. “Napoli è la nostra casa madre – commentano soddisfatti Fulvio e Ottavio Luise, rispettivamente manager e sales manager di Luise Group – Da qui abbiamo tracciato nei secoli, dal 1847 per l’esattezza, le rotte del turismo di lusso nel mondo dello yachting. È stata fatta tanta strada, puntando ad essere sempre un passo avanti rispetto ai tempi. Il meeting aziendale è il nostro appuntamento annuale per confrontarci con i soci italiani e stranieri del gruppo e con il team sulle novità di settore e su come poter essere continuamente all’avanguardia e competitivi”. Investimenti territoriali, new technology, eco-sostenibilità ed experiences sono alcuni dei temi trattati e sui quali sono state tracciate le rotte per il prossimo biennio. Un meeting annuale che naturalmente ha dato ampio spazio anche alla Bwa Yachting, con un confronto sulle prospettive internazionali e i cambi di mercato, dalle costruzioni di yacht sempre più grandi agli equilibri politici ed economici dei vari Paesi del mondo fino ai riflessi sul settore in questione. Ora la prossima tappa è prevista a Sanremo dal 28 aprile al primo maggio durante il Myba Charter Show, con Luise Group che è partner della manifestazione. Sarà un’occasione per confrontarsi con i charter brokers internazionali in vista della stagione turistica ormai alle porte.