Yamamay ancora nel mirino dei ladri, Cimmino: Riaprire subito i negozi

“Oggi pomeriggio c’è stato un nuovo tentativo di rapina in un nostro negozio nel pieno centro di Milano, in Corso Buenos Aires. Per mettere un argine a questa crescente disperazione e al disagio sociale è necessario riaprire le attività che possono essere svolte in sicurezza nelle città e nei centri commerciali”. Lo dice Gianluigi Cimmino, ceo di Yamamay e Carpisa, in una nota. “Tra chiusure forzate e aperture autorizzate in luoghi diventati deserti non siamo più nelle condizioni di proteggere i nostri dipendenti e difendere i loro posti di lavoro. Chiediamo per l’ultima volta di avere risposte chiare dal Governo: vogliamo essere messi in condizione di programmare il futuro delle nostre attività, qualunque esso sia” aggiunge Cimmino.