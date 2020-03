Yamamay e Carpisa, progetto Viva l’Amore, Viva la Vita: aiuti agli ospedali per la ricerca

Yamamay e Carpisa continuano a diffondere il messaggio di positività “Viva l’Amore, Viva la Vita”, proseguendo concretamente con l’iniziativa, inziata lo scorso weekend a Milano volta a sostenere la ricerca in questo momento di diffilcoltà. Le aziende hanno infatti devoluto gli incassi dello scorso weekend dei negozi del centro di Milano all’Ospedale Sacco (Asst Fatebenefratelli Sacco). Per contribuire ulteriormente e coinvolgere i clienti, i due brand hanno deciso di proseguire ed estendere l’attivazione: per ogni acquisto che verrà effettuato in uno dei negozi Yamamay e Carpisa e attraverso gli store online – venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo – i due brand devolveranno 1 euro alla ricerca degli ospedali Asst Fatebenefratelli Sacco, Inmi L. Spallanzani di Roma e Aou Policlinico Federico II di Napoli. Quindi più scontrini verranno emessi più cospicua sarà la donazione. In questo weekend storicamente dedicato alla festa delle donne, i due brand uniscono nuovamente le forze per manifestare il proprio ringraziamento a tutti i ricercatori e in particolare alle ricercatrici che stanno dando un contributo importante per fronteggiare l’emergenza. Ai clienti che decideranno di recarsi in negozio per partecipare all’inziativa, verrà proposto di scrivere il loro messaggio speciale sulle shopping bag, in modo che il messaggio diventi virale.