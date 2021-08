Yamamay presenta la prima linea di intimo modellante eco-friendly

Yamamay prosegue il proprio percorso in ambito sostenibilità, continuando a sviluppare progetti concreti volti a ridurre e compensare gli impatti di prodotto e di packaging sull’ambiente. Fabbricare prodotti realizzati con tessuti sostenibili determina un minor impatto ambientale: consuma meno acqua, meno energia, meno risorse naturali e riduce lo spreco, evitando di immettere scarti e residui nell’ambiente. Un viaggio che per l’estate 2021 si è concretizzato con il progetto EDIT, Eco Designed Innovative Textile, una Capsule Collection di costumi interamente realizzati con tessuto mono-polimero, 100% riciclato e 100% riciclabile e che prosegue per l’autunno con la proposta di linee moda sostenibili e con il progetto ‘Sculpt Zero’ in collaborazione con AzzeroCO2, una società di consulenza per la sostenibilità e l’energia fondata da Legambiente e Kyoto Club che offre soluzioni personalizzate ad enti pubblici, aziende e privati per ridurre il proprio impatto ambientale sul territorio adottando un approccio resiliente e scientifico per ottenere risultati credibili e comunicarli in modo efficace. Il percorso #Yamamayforthefuture proietta il brand e le proprie clienti in una nuova dimensione, fatta di scelte consapevoli ed informate per gli acquisti. La linea Sculpt nata nel 2014 è realizzata con il tessuto indemagliabile Sensitive® Sculpt brevetto di EUROJERSEY, ad alto contenuto tecnico che offre caratteristiche innovative ed altamente performanti anche in termini di sostenibilità: questo tessuto infatti si presta ad essere tagliato a vivo permettendo così di ridurre gli sprechi di produzione, inoltre, grazie alla versatilità di utilizzo consente di diminuire in modo decisivo le componenti aggiuntive, limitando il numero di elementi impiegati, snellendo i processi produttivi e seguendo così i principi dell’eco-design, oggi pilastro del Green Deal. Il tessuto Sensitive® Sculpt è realizzato con un processo di produzione sostenibile limitando l’utilizzo di coloranti, di risorse idriche ed energetiche.