Yari Bovalino responsabile della comunicazione di Linkedin per il Sud Europa

Yari Bovalino è nominato responsabile della Comunicazione per il Sud Europa di LinkedIn, la principale piattaforma di networking professionale con oltre un miliardo di membri. Laureato in Economia Aziendale con indirizzo Digital Economy all’Università di Torino nel 2006, ha iniziato la sua carriera in KPMG, per poi passare al settore aerospaziale, lavorando nella Group Communications & Public Affairs di Avio Spa.

Dal 2013, Bovalino è entrato in GE, occupandosi della comunicazione per la sussidiaria Avio Aero, e dal 2017 ha anche coordinato la content strategy di GE Aviation in Europa, collaborando con team internazionali in paesi come Italia, Germania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Regno Unito e Turchia.

Parallelamente, ha guidato lo storytelling di Avio Aero, assumendo il ruolo di Direttore Responsabile del magazine digitale aziendale, magazineabout.com, che ha ottenuto diversi riconoscimenti. Nel 2018, è stato premiato con il Best Italian Corporate Storytelling da Lundquist, ha vinto il Brand Reporter award nel 2021 e ha ricevuto il media award di ASCAI nel 2023.