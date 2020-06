Yari Gugliucci, riconoscimento speciale dell’Accademia di artisti spagnoli

“E’ venuto a trovarci in Campidoglio Yari Gugliucci (@yarigugliucci), che in Spagna si aggiudicato il Premio speciale di critica teatrale. Complimenti per il riconoscimento e per la toccante ‘Ballata degli angeli verdi’, omaggio a medici e infermieri in prima linea contro il coronavirus”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L’attore di teatro, cinema, tv, nato a Salerno Yari Guglucci, indossava la mascherina della Salernitana. Dopo i riconoscimenti al Festival di Edimburgo con lo spettacolo su Totò, il Premio del Festival dei Due Mondi di Spoleto che lo ha eletto il più versatile artista del 2019, quello a Venezia per lo spettacolo “Viktor und Viktoria” con Veronica Pivetti, è arrivato il Premio Especial de critica teatral dall’Accademia di Artisti spagnoli che annovera tanto per citarne un paio, Pedro Almodovar e Javier Bardem.

(Fonte Salernonotizie)