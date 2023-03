Yep, programma giovani politici: Bruxelles lancia la call 2023

Il Comitato europeo delle regioni (CdR) lancia il bando 2023 per il programma Giovani politici eletti (YEP), aprendo le sue porte a giovani rappresentanti locali e regionali dell’Unione europea e non solo. Per la prima volta infatti quest’anno la possibilità di partecipare all’iniziativa è stata allargata anche ai Paesi candidati all’Ue, ossia Ucraina, Moldova, Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia. “Ritengo che possiamo solo trarre beneficio dai giovani leader che lavorano fianco a fianco per preparare il futuro dell’Europa”, ha commentato il presidente del CdR, Vasco Alves Cordeiro, sottolineando che “questo fa parte anche del nostro sostegno all’Ucraina nel suo percorso di adesione”. “Con questa iniziativa, il Comitato delle Regioni, andando oltre i suoi membri, è il loro primo alleato”, ha concluso.