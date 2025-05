Young Factory Design, vince Eleonora Scudiero con il progetto Loop per l’azienda MT Plex

Eleonora Scudiero, con il progetto Loop, un sistema d’arredo modulare e trasformabile realizzato per l’azienda MT Plex, è la vincitrice della settima edizione del Contest Young Fattori Design. Tre i menzionati per il particolare valore del progetto: Sonia Tramontano, con il progetto Nerea, una ceramica per interni tridimensionale per Ceramiche artistiche Giovanni De Maio; Sergio Catalano, che ha progettato Eyed, un sistema componibile di sedute per esterni costituito da elementi modulari ricavati dal taglio e la piegatura di lamiere in acciaio, per le aziende del Gruppo Metalmeccanico di Confindustria Salerno; Studio Ethnos (Domenico Nunziata – Giuseppe Rossano) con il progetto Janus, una libreria / divisorio per Hebanon 1830.

La premiazione dei progetti vincitori del contest Young Factory Design, concorso di idee che mette in contatto aziende campane del settore arredo e design con professionisti del design si è svolta ieri a Salerno. Giunto alla sua settima edizione, Young Factory Design è stato ideato e organizzato dal Gruppo Design, Tessile e Sistema Casa di Confindustria Salerno e patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Salerno, dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno, dall’Adi Associazione per il disegno industriale Campania, da Napoli Creativa, da Archiproducts e da Arkeda. “Il contest si è posizionato ormai nel panorama nazionale come incubatore di proposte innovative – afferma Giovanna Basile, presidente del Gruppo Design, di Confindustria Salerno -. Grazie ad esso le aziende salernitane e campane dialogano e si confrontano con i designer e con i professionisti per generare valore per sè e per il territorio. Grazie ad una giuria sempre più qualificata e alla volontà delle aziende di stimolare i candidati nella ricerca di soluzioni innovative, i professionisti hanno lavorato su nuove possibilità di integrazione tra i materiali e le lavorazioni e i prodotti, individuando soluzioni d’uso più inclusive e cicli di vita più sostenibili”.

I partecipanti, provenienti da tutta Italia, hanno presentato – rispondendo alle call delle aziende promotrici – soluzioni progettuali riguardanti:

Design per l’abitare: arredi e complementi per la casa, apparecchi di illuminazione, accessori per il bagno, arredi per la cucina, arredi per esterni, porte e facciate, separazioni di interni, imbottiti, oggetti di altra natura con l’uso dei materiali delle aziende partecipanti Graphic Design: visual identity, advertising, packaging, merchandising promozionale, comunicazione e campagne social; Exhibition design: il design dello spazio pubblico, visual display, archigrafie e allestimenti per fiere ed eventi

La giuria

La giuria è composta da professionisti del settore: Antonella Venezia, presidente Adi delegazione Campania; Vincenzo Castellana, designer, Compasso d’oro per “Ricerca ed Innovazione per le Imprese”; Antonio Di Maro, architetto presso Antonio di Maro and Partners; Lelio Zuccalà, talent scout “Artemest”; Maria Dolores Morelli; responsabile dell’unità di Ricerca dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e Gino Riccio, direttore generale e project manager di Archipelago.

Le aziende salernitane promotrici

Le aziende salernitane che hanno promosso il concorso sono: Rinaldi Group di Giffoni Valle Piana, Hebanon 1830 – Fratelli Basile di Nocera Superiore, Ceramiche artistiche Giovanni De Maio di Fisciano, Lamberti Design di Cava de’ Tirreni, Fornace De Martino di Salerno, Ciesse Cucine di Nocera Inferiore, MT Plex di Salerno, Cianciullo Marmi di Salerno; Pedone & Tomeo Architects lab di Battipaglia, Saggese di Fisciano; Maf di Pontecagnano; Incoerenze di Pelllezzano; Fg Industria Grafica di Salerno; Arcea Ceramiche di Cava de’ Tirreni; Tremil Insegne Tecnologiche di Cava de’ Tirreni, Tekla di Sarno. Una call particolare è stata promossa dal Gruppo Metalmeccanico di Confindustria Salerno.