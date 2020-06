“Young Investigator Awards 2020”: fondi per scienziati italiani in Nord America

La Fondazione Italiana Scienziati e Studiosi del Nord America (ISSNAF – Italian Scientists and Scholars of North America Foundation) è un’organizzazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di promuovere la creazione di network, evidenziare i risultati e facilitare le collaborazioni nella Bay Area di San Francisco.

L’ISSNAF conferisce ogni anno i premi Young Investigator a ricercatori italiani che hanno iniziato la loro carriera lavorando in Nord America, in riconoscimento del contributo significativo e innovativo alla loro disciplina di studio:

Embassy of Italy Award to Honor Young Italian Researchers: verranno premiati giovani ricercatori italiani negli Stati Uniti il cui lavoro nei settori più avanzati ha mostrato un potenziale impatto significativo sulla prevenzione e/o gestione di Covid-19.

Paola Campese Award for Research in Leukemia: premio istituito da Stefania e Vito Campese nel 2011 in memoria della loro giovane, talentuosa e generosa figlia Paola.

Mario Gerla Award for Research in Computer Science: premio istituito dalla famiglia Gerla nel 2019 in memoria del Dr. Mario Gerla, professore di Informatica all’UCLA e fondatore dell’ISSNAF.

Franco Strazzabosco Award for Research in Engineering: premio istituito dalla famiglia Strazzabosco nel 2013 in memoria del defunto Dott. Ing. Franco Strazzabosco, è rivolto al coraggio imprenditoriale degli ingegneri italiani, che si sforzano di applicare le scoperte scientifiche a vantaggio del pubblico.

Per partecipare occorre: avere la cittadinanza italiana; collaborare attualmente con un istituto di ricerca negli Stati Uniti o in Canada; aver ottenuto un Ph.D, o la residenza medica completata, non prima del 1° gennaio 2013 e non oltre il 31 dicembre 2018 (data sul certificato di laurea).

Un comitato di revisione selezionerà tre finalisti (per ciascun premio), che presenteranno le loro ricerche in inglese all’evento annuale ISSNAF – 2020, in occasione del quale verranno scelti i vincitori che riceveranno un certificato (Award Winner Certificate) e un premio in denaro di $ 3.000. Domande entro il 30 giugno.