Young Investigator Training Program, 400mila euro ai giovani ricercatori

E’ stato pubblicato il bando Acri “Young Investigator Training Program 2019” che ha l’obiettivo di favorire la ricerca scientifica e le collaborazioni internazionali tra Centri di ricerca, promuovendo le iniziative di mobilità dei giovani ricercatori. La scadenza per la presentazione delle domande è il 16 dicembre 2019.

Il bando promuove la partecipazione di giovani ricercatori che operano in strutture di ricerca all’estero a congressi di rilevanza internazionale organizzati da enti di ricerca italiani. Conseguentemente a tale partecipazione, il bando intende sostenere l’attività di ricerca, della durata di almeno 1 mese, dei giovani ricercatori presso una rete di Centri di ricerca italiani.

Sono destinatari del presente bando le università, gli istituti di ricerca di natura pubblica e/o privata e altri enti di ricerca, purché non aventi fini di lucro e impegnati attivamente nel settore della ricerca scientifica e tecnologica in genere.

Il budget complessivamente assegnato per il bando ammonta a 400.000 euro Si prevede di assegnare premi di ricerca dell’importo di 3.000 euro per giovani ricercatori dell’area europea e di 4.000 per i giovani ricercatori dell’area extra-europea.

Il bando si riferisce ad iniziative che si svolgeranno nel periodo 27 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, entro la scadenza, all’indirizzo email acri.ricerca@arubapec.it.