Your Italian Hub, comunicazione Made in Italy per le aziende che si affacciano al mercato americano

Presentata presso l’ICE di New York la newco Your Italian Hub nata dallʼesperienza del network editoriale i-Italy, che da oltre 10 anni racconta in lingua inglese l’Italia agli americani, e di Colavita Group, leader nel settore dell’agroalimentare italiano.

Your Italian Hub offre un portfolio di servizi personalizzati di comunicazione alle aziende italiane che operano o si affacciano sul mercato americano.

L’approccio di Your Italian Hub è innovativo e strategico. Rivoluzionaria è infatti l’idea di un Hub di comunicazione, ossia una struttura aperta in cui “far convergere e coordinare competenze diverse in un’ottica integrata, che sappia ‘fare sistema’”, ha affermato la direttrice di i-Italy Letizia Airos Soria. Le fa eco Francesca Di Matteo partner e collega: “Il nostro Hub è un centro di professionalità interne ed esterne che collaborano per comunicare e promuovere al meglio l’Italia e il Made in Italy.”

Al cuore della nuova società, la comunicazione e l’internazionalizzazione, termini che il direttore dell’Italian Trade Agency di New York, Maurizio Forte, ha definito, nel suo saluto, un “binomio inscindibile”. “Gli USA sono il terzo mercato di destinazione per i prodotti italiani, eppure, fatta eccezione per le zone costiere e forse il Texas, si ha ancora scarsa conoscenza dei prodotti italiani” ha affermato Forte. “Questo perché nell’impostazione tradizionale, con cui operano molte imprese e a volte anche le istituzioni italiane, si parte dalla produzione, poi si passa alla distribuzione e infine si giunge alla comunicazione. Oggi non può essere più così. La comunicazione va messa al centro. Subito dopo la produzione bisogna pensare alla comunicazione”.

Pienamente d’accordo Giovanni Colavita, CEO di Colavita Usa, che da importatore e distributore di grandi brand italiani individua nella carenza di comunicazione il vero problema delle aziende italiane sul mercato internazionale. “La mia esperienza mi ha mostrato come troppo spesso anche grandi marchi, eccellenze del Made in Italy, abbiano difficoltà a posizionarsi bene all’estero. Pensare che essere grandi a casa propria voglia dire essere automaticamente conosciuti altrove, ha portato all’errore più grande: non investire in una corretta comunicazione. Il copia-e-incolla della comunicazione italiana nella lingua straniera crea danni irreparabili”.

E’ questa presa di coscienza che ha spinto il Gruppo Colavita a mettersi in gioco in questa nuova sfida di Your Italian Hub, come ha dichiarato il “decano” della famiglia, Enrico: “Ho sempre creduto che fosse vitale per l’internazionalizzazione delle imprese italiane realizzare una rete capace di presentarsi con una comunicazione studiata su misura per il paese target. Per questo – ha concluso Enrico Colavita – insieme ai miei giovani figli e nipoti ho preso la decisione di essere tra i co-fondatori, di Your Italian Hub”.

E Letizia Airos tiene a puntualizzare “A chi storce il naso, sospettando che faremo semplicemente a ‘pubblicità’ per i prodotti legati a Colavita, rispondo subito che la visione e la strategia che condividiamo è esattamente opposta. Intende svecchiare un certo modo di lavorare. Superare quel classico approccio personalistico e chiuso, non collaborativo che tanto fa male all’immagine dell’Italia, in contrasto evidente con gli interessi più generali del nostro Paese e dei milioni di imprese piccole, medie e grandi che lo abitano.”

Tra i primi progetti di Your Italian Hub quello con la Link Campus University, è di aprire a New York una classe del loro master in internazionalizzazione e comunicazione dedicata a giovani italiani che vivono negli USA e vogliano specializzarsi nelle tecniche di proiezione internazionale dell’Italia.

Un altro progetto di grande interesse riguarda la collaborazione con una società napoletana che si occupa di internazionalizzazione negli USA, soprattutto per le piccole e medie imprese nel Sud Italia.

Si chiama Italica s.r.l. ed è una “startup innovativa” che ha appena realizzato una piattaforma digitale di business networking, un “social” dedicato a far incontrare imprenditori, manager e professionisti sui due lati dell’Atlantico.Your Italian Hub collaborerà con Italica nell’implementazione di questa rete negli Stati Uniti.