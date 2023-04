Youth4Regions, al via il nuovo bando Ue per 37 studenti di giornalismo

La Commissione europea ha lanciato un bando per studenti di giornalismo e giovani giornalisti nell’ambito della settima edizione di Youth4Regions, il programma per giornalisti in erba. 37 studenti di giornalismo e giovani giornalisti saranno selezionati per recarsi a Bruxelles per una settimana nell’ottobre 2023 per seguire una formazione, ricevere tutoraggio da giornalisti esperti e lavorare con loro nella sala stampa e visitare le istituzioni Ue e i media accreditati. Le domande sono accettate in tre categorie (generale, fotogiornalismo e videogiornalismo) dagli Stati membri dell’Ue, dai Paesi vicini e dai Paesi candidati. I vincitori parteciperanno anche al concorso per il Premio Megalizzi – Niedzielski per giornalisti in erba, assegnato l’11 ottobre 2023. La Commissione coprira’ tutti i costi di partecipazione al programma.