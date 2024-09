YouTube, novità per i creativi: video editor, traduzioni e doppiaggio con l’IA grazie a Veo

L’integrazione dell’intelligenza artificiale e attenzione ai creatori di contenuti che potranno realizzare episodi come le serie tv in streaming. E’ in sintesi il filo conduttore delle novità presentate al ‘Made on YouTube 2024′. Il servizio di streaming in abbonamento di YouTube sta guadagnando terreno offrendo trasmissioni in diretta su più di 100 canali in collaborazione con le reti esistenti. “E’ lo schermo in più rapida crescita”, ha affermato il capo di YouTube Neal Mohan come riporta l’Afp – “le persone in tutto il mondo guardano più di un miliardo di ore di video di YouTube ogni giorno sui televisori di casa”, ha aggiunto. Tra le novità presentata dalla piattaforma video di proprietà di Google c’è l’integrazione di Veo – il generatore di video con l’IA, concorrente di Sora lanciato da OpenAI – nel formato Shorts, quello dei video brevi molto usati da giovanissimi e creatori di contenuti che può generare videoclip da 6 secondi. YouTube, inoltre, darà la possibilità ai creatori di contenuti di organizzarli in stagioni ed episodi; mentre lo strumento di doppiaggio, che consente di generare tracce audio tradotte per i video in diverse lingue, verrà ampliato e supporterà anche l’italiano. Viene estesa poi la funzione Hype, attraverso la quale i fan possono mettere in contatto i loro creatori di contenuti preferiti con nuovi segmenti di pubblico. I video con più punti Hype saranno presenti in una classifica speciale. E la funzionalità Community verrà aggiunta a più canali con i commenti che diventano un hub per un coinvolgimento maggiore dei fan.