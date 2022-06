Zalone, grande attesa in Francia per Irréductible, remake transalpino di Quo vado: in 600 sale dal 29 giugno

È già uno dei titoli più attesi del 2022 ‘Irréductible’, il remake francese del campione di incassi “Quo Vado” di Checco Zalone, diretto e interpretato da Jerome Commandeur. Il film, prodotto da Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi per Medset, filiale francese di Taodue film – Mediaset Group) con Snd, ha già vinto il prestigioso Grand Prix della 25s/a edizione del Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez lo scorso gennaio. Alla première di “Irréductible”, che si è tenuta nel cinema parigino di ‘Le Grand Rex’ alla presenza di tutto il cast francese e di numerose personalità della città, presenti anche i produttori italiani, Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi. “Il cinema italiano e quello francese sono storicamente sempre stati molto vicini, negli anni ’60 e ’70 si realizzavano molte coproduzioni – hanno commentato i due produttori- Con “Irréductible” continuiamo su questa strada, portando in un grande mercato europeo il remake del film italiano che ha incassato di più nella storia. E’ un percorso importante anche per il nostro cinema e vorremmo proseguire su questa strada con altri film”. Il film uscirà ufficialmente in Francia in più di 600 sale a partire dal 29 giugno.