Zanardi, un anno fa l’incidente. La famiglia: “Noi non abbiamo perso la speranza”

(Adnkronos) – “Noi la speranza non l’abbiamo mai persa, nemmeno ora. La sua fibra è sempre la stessa, quella di uomo che non si è mai arreso di fronte a niente”. La moglie Daniela Manni e il figliò Niccolò sono sempre accanto ad Alex Zanardi, che esattamente da un anno sta combattendo la sua ultima battaglia: dopo una decina di interventi chirurgici adesso è ricoverato nell’Unità Spinale e Unità Gravi Cerebrolesioni dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo i medici, dopo aver cambiato cinque ospedali, il celebre paziente di 54 anni ha fatto piccoli progressi, tanto che le sedute di riabilitazione adesso avvengono anche in poltrona, e non solo più disteso sul letto. Ma il cammino appare ancora lungo: i luminari della medicina che lo hanno visitato parlano di un uomo vigile ma con l’interazione ridotta al minimo.