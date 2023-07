MILANO (ITALPRESS) – “Adesso la sfida importante è creare le condizioni per avviare il percorso per i rinnovi dei contratti 22-24. Abbiamo un primo appuntamento a settembre con la Nadef, nei prossimi giorni incontrerò il ministro Giorgetti per cercare di capire di quante risorse possiamo disporre”, ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

