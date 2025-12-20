Zangrillo “Io candidato sindaco di Torino? Non mi tiro indietro”

TORINO (ITALPRESS) – “Quando si fa una domanda così a un ministro che si occupa di Pubblica Amministrazione, cioè se sono disposto a occuparmi della mia città, mi sembra quasi un dovere non tirarsi indietro. Detto questo, confermo che la scelta del candidato sindaco di Torino sarà fatta con gli altri alleati della coalizione e Forza Italia ha una serie di personaggi e candidati che hanno sicuramente titolo per aspirare a fare il sindaco. Considero una mia candidatura un’ipotesi che viene dopo tante altre, da parte di persone che in questi anni hanno coltivato interesse e si sono dedicate alla città più di me, che evidentemente come ministro sono costretto a stare un po’ lontano da Torino”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, sulla possibile candidatura a sindaco di Torino, a margine di un evento all’ospedale Regina Margherita.

