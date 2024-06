BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Il triplo podio tra gli uomini è stato fantastico. Uno sogna, ma pensa sia difficilmente realizzabile. Invece è un sogno che si realizza. Ho stima nei ragazzi, in questi due anni c’è stata una crescita esponenziale”. Così il ct della sciabola italiana Nicola Zanotti ha commentato il podio tutto italiano agli Europei di Basilea: oro per Gallo, argento per Curatoli, bronzo per Samele.

gm/