Zarco comanda le seconde libere al Gp Catalunya, lontano Rossi

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Johann Zarco è il migliore nella seconda sessione di prove libere di MotoGP nel Gran Premio di Catalunya. Sul circuito di Barcellona, il pilota francese della Pramac comanda con il tempo di 1’39″235. Alle sue spalle ci sono Franco Morbidelli in sella alla Petronas, staccato di 21 millesimi, e il leader del Mondiale, in sella alla Yamaha ufficiale, Fabio Quartararo (+0″166). Quinto crono per Francesco Bagnaia con la Ducati – dietro a Brad Binder (Ktm) – mentre il compagno di squadra di Jack Miller è settimo. Nella classifica combinata è solamente 19° Valentino Rossi che soffre nella giornata inaugurale sulla pista spagnola. Fa poco meglio Marc Marquez (Honda Hrc), quindicesimo, ma per ora non basta per la Q2 virtuale.

(ITALPRESS).