ZCS, 40 anni di straordinaria “Follia”

Terranuova (Ar), 17 lug. (askanews) – Zucchetti Centro Sistemi ha aperto le porte del proprio Logistic Hub per celebrare i suoi 40 anni di attività, guardando al futuro dell’innovazione tra Intelligenza Artificiale e sostenibilità. Impossible riassumere le tappe di questa straordinaria storia, ma bisogna sottolineare la continuità di un filo conduttore che sta rivoluzionando la robotica, la produzione e lo sfruttamento delle energie rinnovabili, l’healthcare, l’automazione industriale e la digitalizzazione dei processi gestionali.”Bisogna comunque sempre guardare la tecnologia e l’innovazione come processo, ovviamente per il miglioramento dei prodotti e soprattutto con l’obiettivo di far star meglio le persone che li usano, e quindi di semplificare la vita alle persone”, osserva Fabrizio Bernini, Presidente di Zucchetti Centro Sistemi. “Il nostro impegno -continua- è anche sul lato ecologico, perché vtutto quello che noi abbiamo è elettrico, non c’è nulla di termico, quindi consumiamo basse quantità di energia e per di più la produciamo noi stessi con Zcs Azzurro che la genera in modo in modo verde e green”.Tante e dirompenti le novità su cui sta lavorando Zucchetti Centro Sistemi, basti pensare all’evoluzione del tagliaerba Ambrogio, la messa a punto del robot Amico e i risultati raggiunti, in due anni, da Follia, che oltre a dare il nome all’evento, è, dal 2023, il Laboratorio dedicato all’Intelligenza Artificiale. Enormi i cambiamenti in arrivo per il sistema gestionale integrato ERP, che entro 5 anni diventerà un prodotto diffuso e interconnesso.”Soprattutto -spiega Arianna Sacchetti, ZCS Software Division Manager- un prodotto dove possiamo parlare in linguaggio naturale e con comandi vocali, anche con delle chatbot. Il gestionale ha a bordo un assistente digitale che impara dalle cose che facciamo quotidianamente, fa proposte e libera la segretaria come l’amministratore delegato da mansioni che sono a basso valore per poter dare a tutti quanti noi più tempo per decisioni strategiche”.L’ERP poi dal 2035 non sarà più “un posto dove inserire dati”, ma un sistema intelligente, adattivo esostenibile, il cuore operativo dell’impresa, capace di collaborare attivamente con le persone. Ancora una volta Zcs si dimostra da pioniere a leader di mercato.