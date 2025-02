Zecca di Stato, 7.700 medaglie per aiutare i bambini ucraini

Roma, 25 feb. (askanews) – Più di 500 mila euro per i bambini ucraini. Questo il risultato del progetto partito un anno fa, promosso dall’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, per sostenere il centro di riabilitazione Unbroken Kids all’ospedale St. Nicholas di Leopoli.

L’iniziativa ha consentito di devolvere al centro di riabilitazione Unbroken Kids in Ucraina, 500.000 euro, corrispondenti al ricavato netto della vendita di circa 7.700 medaglie.

Oltre 19.000 vittime di guerra trattate, di cui più di 2.000 bambini, e 175.000 interventi di chirurgia ricostruttiva, ortopedia e impianti di protesi robotiche: questo il bilancio dell’attività svolta negli ultimi tre anni da Unbroken Kids all’ospedale St. Nicholas di Leopoli. Il Centro ha consentito a migliaia di persone di tornare a sperare nel futuro, accompagnandole passo dopo passo verso il ritorno a una vita normale.

“Il grande successo delle medaglie dedicate alla resistenza dell’Ucraina, racconta un’Italia solidale, capace di rimane al fianco di un Paese che continua a resistere dopo tre anni di guerra. Ben 7.700 medaglie sono state vendute per oltre 500 mila euro raccolti dalla vendita di queste opere d’arte create dagli studenti della nostra Scuola e distribuite grazie a Poste Italiane. Questo è un messaggio concreto a favore di Unbroken Kids, un’organizzazione che opera nell’ospedale St. Nicholas di Leopoli e che lavora per sostenere bambine e bambini che hanno subito danni fisici o psicologici a causa della guerra. Solo insieme si riescono a raggiungere grandi risultati, come questo”. Così il Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs) Paolo Perrone.

La medaglia è stata realizzata su progetto degli studenti della scuola dell’Arte della Medaglia e distribuita grazie al contributo di Poste Italiane.

Alla presentazione dell’iniziativa, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono intervenuti: il Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone; il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco; il Direttore generale di Unbroken, Mariana Svirchuk; il Segretario generale della Fondazione 5P Global, Padre Marcin Schmidt; il Consigliere nazionale della Confederazione delle Misericordie d’Italia, Alberto Corsinovi.

L’incontro è stato moderato dalla giornalista del Tg1 Stefania Battistini.

Nel pubblico diversi rappresentanti delle istituzioni: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari; il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci; il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato; il Segretario di Azione e senatore, Carlo Calenda. Presente anche una nutrita rappresentanza di società e aziende che hanno supportato l’iniziativa.

Hanno inoltre partecipato, in presenza e collegati dall’Ucraina, alcuni dei reporter che in questi anni hanno raccontato il conflitto: Fausto Biloslavo (il Giornale); Francesco Semprini (La Stampa); Ilario Piagnerelli (Rainews).

Durante la conferenza stampa è stata donata a Poligrafico e Poste un’opera d’arte realizzata da alcuni dei pazienti di Unbroken con una scheggia di un missile. L’opera entrerà a far parte del patrimonio artistico della Zecca dello Stato.

All’interno della Sala, una galleria fotografica racconta il percorso di guarigione e riscatto dei pazienti curati dal Centro: dall’arrivo in ospedale, in condizioni critiche, alla prima assistenza, alla riabilitazione psicofisica. A chiudere il percorso, alcuni disegni realizzati dai piccoli pazienti ucraini e inviati al Poligrafico in segno di riconoscenza.