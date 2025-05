Zecca di Stato, una moneta in oro per celebrare Automobili Lamborghini

Roma, 7 mag. (askanews) – Innovazione, design e performance. Automobili Lamborghini da 62 anni rappresenta la massima espressione della storia italiana delle quattro ruote. Una moneta in oro 900‰ e tre in argento 925‰, dal profilo esagonale, rispettivamente dal valore nominale di 50 e 5 euro, raccontano l’appassionato viaggio che parte dall’inconfondibile “logo-scudo” e dalla storica sede di Sant’Agata Bolognese, fino ad approdare ai modelli di vetture più recenti: Temerario, Urus SE e Revuelto, rappresentate nelle tre iconiche cromie. Il tratto dell’artista-incisore, Silvia Petrassi, esalta gli inconfondibili dettagli di stile, aerodinamica e colore che caratterizzano queste emissioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L’esagono (ripreso dal profilo della moneta) e la “Y” (che dona profondità agli sfondi) rappresentano gli stilemi caratteristici del design Lamborghini fin dagli albori. Due elementi distintivi della Casa di Sant’Agata Bolognese, utilizzati per conferire sportività ed eleganza ai dettagli interni ed esterni, creando il perfetto equilibrio tra forma e funzionalità.

DESCRIZIONE TECNICA Sul dritto comune delle monete: Al centro è raffigurato il logo ufficiale della casa automobilistica. Sullo sfondo è riprodotto un tema che riprende una “Y” stesa, simbolo distintivo del design Lamborghini. A destra “2025”, anno di emissione della moneta, mentre a sinistra la firma dell’autore. La scritta “REPUBBLICA ITALIANA” divisa, rispettivamente, in alto ed in basso.

Sul rovescio della moneta in oro: Raffigurazione di una veduta dello stabilimento Automobili Lamborghini di Sant’Agata Bolognese. In alto il valore nominale “50 EURO”. Sulla destra “R”, identificativo della Zecca di Roma ed in esergo la scritta “AUTOMOBILI LAMBORGHINI”. Sullo sfondo riprodotto un tema che riprende un “Y” stesa, simbolo distintivo del design Lamborghini.

Sul rovescio delle monete in argento: Rovescio 1: Protagonista il modello Temerario. Sullo sfondo il lato posteriore dell’auto, mentre in primo piano l’anteriore. In alto la scritta “AUTOMOBILI LAMBORGHINI”, sulla destra, il valore nominale “5 EURO”; sulla sinistra la “R”, identificativa della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati. Rovescio 2: Protagonista il modello Urus SE. Sullo sfondo il lato posteriore dell’auto, mentre in primo piano l’anteriore. In alto la scritta “AUTOMOBILI LAMBORGHINI”, in basso sulla destra, il valore nominale “5 EURO”; sulla sinistra la “R,” identificativa della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati.

Rovescio 3: Protagonista il modello Revuelto. Sullo sfondo il lato posteriore dell’auto, mentre in primo piano l’anteriore. In alto la scritta “AUTOMOBILI LAMBORGHINI”, sulla destra, il valore nominale “5 EURO”; sulla sinistra la “R”, identificativa della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati.