Zelensky a Sullivan: grato a Usa per aver sostenuto il nostro Paese

Kiev, 20 mar. (askanews) – ”

Oggi ho ospitato il Consigliere per la Sicurezza Nazionale del presidente degli Stati Uniti, Jake Sullivan, per un incontro significativo e mirato. Sono grato agli Stati Uniti per aver sostenuto il nostro Paese e il nostro popolo. È fondamentale che la leadership americana nella protezione dell’ordine internazionale rimanga salda”.

Lo ha dichiarato sui suoi canali social il presidente ucraino, Volodymir Zelensky dopo l’incontro a Kiev, con il Consigliere per la Sicurezza Nazionale del presidente degli Stati Uniti, Jake Sullivan.

“Dobbiamo essere resilienti a tutti i tipi di sfide – ha continuato Zelensky – e le nostre azioni devono essere di vasta portata. Dobbiamo sconfiggere Putin piuttosto che permettere che vi siano dubbi sulla determinazione dell’Occidente a favorire quest’uomo pazzo”.

“Putin deve perdere – ha concluso – questa è una questione di vita o di morte per il mondo democratico. Quando perderà, il mondo democratico acquisirà una prospettiva positiva per le generazioni a venire”.