“Voglio ringraziarla per la sua visita in Ucraina. Avete visto come ci difendiamo. Mi rivolgo a tutti i leader politici italiani: visitate il nostro Paese e parlate con la nostra gente, e capirete cosa ha fatto Putin”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con il premier Giorgia Meloni.

sat/ (fonte video: Palazzo Chigi)