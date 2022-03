Zelensky al Parlamento italiano, ex M5S Granato: “Ci vuole nel conflitto”

(Adnkronos) – “Penso che questo suo insistere con l’inasprimento delle sanzioni” contro la Russia “senza mai chiedere all’Italia un potenziamento dell’azione diplomatica sia una chiara richiesta di intervento nel conflitto. Zelensky non è un messo di pace…”. Così la senatrice ex M5S Bianca Laura Granato commenta con l’Adnkronos le parole del Presidente ucraino, collegato con l’Aula di Montecitorio. Granato non ha partecipato alla seduta: “Sono in treno, in viaggio verso Roma”, spiega. Chi scelgo tra Zelensky e Putin? “Penso che tra i due Putin stia agendo per arginare l’espansione della Nato ad est, Zelensky invece sta agendo per porre l’Ucraina sotto il protettorato anche militare occidentale, il che non implica che stia necessariamente facendo l’interesse del suo popolo”, risponde la parlamentare.