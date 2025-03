Zelensky: con Usa favorevoli a terze parti per monitorare una tregua

“Un paese europeo o la Turchia per controllare la situazione in mare”

Milano, 25 mar. (askanews) – Funzionari ucraini e statunitensi concordano che “terze parti” come la Turchia potrebbero supervisionare aspetti di una futura tregua tra Russia e Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo i colloqui in Arabia Saudita. “Non è una brutta cosa. Ad esempio, qualcuno in Europa, o in Turchia, potrebbe essere coinvolto nella situazione in mare; e forse qualcuno dal Medio Oriente per quanto riguarda le questioni energetiche”, ha dichiarato.Il leader ucraino ha anche detto che spera di ottenere chiarezza su quali paesi contribuiranno con le forze per supervisionare gli accordi di pace in Ucraina, in un prossimo summit a Parigi. “Il nostro compito è di arrivare al risultato di capire chi abbiamo e chi è pronto” a contribuire con le forze per implementare le decisioni di fermare più di tre anni di combattimenti.