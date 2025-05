Zelensky: giovedì aspetterò Putin in Turchia, non trovino scuse

Milano, 11 mag. (askanews) – “Ci aspettiamo un cessate il fuoco a partire da domani, completo e duraturo, che fornisca la base necessaria per la diplomazia. Non ha senso prolungare gli omicidi. E giovedì aspetterò Putin in Turchia. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cercheranno scuse per non riuscirci”. Lo ha scritto sul suo canale Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“Ci aspettiamo un cessate il fuoco a partire da domani: questa proposta è sul tavolo. Un cessate il fuoco completo e incondizionato, sufficientemente duraturo da fornire la base necessaria per la diplomazia, potrebbe avvicinare molto di più la pace”, scrive ancora sul suo canale Telegram Volodymyr Zelensky il quale ribadisce di attendere “una risposta chiara dalla Russia. La guerra contro la Russia dovrà comunque concludersi. Le uccisioni devono finire. Le forze ucraine saranno pronte a rispondere in modo speculare, per rendere la situazione equa”.

“Noi non abbiamo problemi a negoziare: siamo pronti per qualsiasi formato – ha ribadito – Sarò in Turchia giovedì, 15 maggio, e aspetto Putin in Turchia, personalmente. E spero che questa volta Putin non cercherà scuse per non fare qualcosa. Siamo pronti a parlare per porre fine alla guerra. Giovedì, in Turchia”.