Zelensky: giusto dare a popolo iraniano una possibilità contro regime

“Importante salvare più vite possibile”

Kiev, 28 feb. (askanews) – “È giusto dare al popolo iraniano la possibilità di liberarsi del regime terroristico, di liberarsene e di garantire la sicurezza di tutte le nazioni che hanno sofferto a causa del terrorismo originato in Iran.” Così Zelensky ha commentato l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran.”La nostra posizione è ben nota e l’Ucraina ne ha parlato ripetutamente, anche alla vigilia della guerra. È importante salvare quante più vite possibile. È importante impedire che la guerra si estenda. È importante che gli Stati Uniti siano determinati. E ogni volta che l’America è determinata, i criminali globali si indeboliscono.”, ha aggiunto.