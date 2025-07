Leaderucraino avrebbe chiesto nuovi investimenti in produzione droni

Roma, 10 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un bilaterale a Roma con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. A quanto si apprende, Zelensky avrebbe ringraziato Berlino per il suo sostegno militare e avrebbe chiesto nuovi investimenti nella produzione di droni in Ucraina, per contrastare l’ondata di attacchi russi.