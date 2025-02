Zelensky: incontro Usa-Russia a Riad sull’Ucraina ma senza l’Ucraina

Rinviata al 10 marzo la visita in Arabia Saudita

Ankara, 18 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la sua visita ufficiale in Turchia ha criticato i colloqui tra funzionari statunitensi e russi in Arabia Saudita a Riad, affermando che sono “sull’Ucraina” ma “senza l’Ucraina”.”Mi chiedo – ha aggiunto ad Ankara dopo l’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan – se non abbiamo ceduto a tutti questi ultimatum nel momento più difficile, perché c’è la sensazione che l’Ucraina lo farà ora?”.Inoltre, il presidente ucraino ha affermato di aver appreso dai media dell’incontro tra Russia e Stati Uniti e ha annunciato il rinvio al 10 marzo della sua visita in Arabia Saudita, inizialmente prevista per il 19 febbraio.