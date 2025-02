Zelensky: nessun accordo senza garanzie di sicurezza per l’Ucraina

Se non siamo nella Nato, costruiamola in Ucraina con uomini e mezzi

Kiev, 17 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Zelensy ha detto di aver comunicato a Trump di voler firmare un accordo per la fine della guerra in Ucraina ma per farlo servono “garanzie di sicurezza” che ancora non ci sono.Poi ha ribadito la necessità dell’Ucraina di difendersi.”Se non abbiamo la Nato, allora, come ho già detto, in senso figurato, la Nato deve essere costruita in Ucraina – ha aggiunto – Voglio dire in senso figurato, ma anche in senso concreto. Cioè, un esercito di un milione di uomini, e per questo servono soldi, e chi li dà. Oltre ai soldi abbiamo bisogno di armi”.