Zelensky: “Russi vogliono posizione più forte prima di accettare”

Se dicono no, dicono no a proposta del presidente Trump

Roma, 15 mar. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia vuole raggiungere una “posizione più forte” militarmente prima di impegnarsi in un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. “Vogliono una posizione più forte prima del cessate il fuoco, sono sicuro – ha detto Zelensky in conferenza stampa a Kiev, aggiungendo – Almeno ora non sembrano seri. Dopo l’offerta e dopo quello che non avevano previsto, cioè il fatto che una soluzione alleata sarebbe stata trovata a Gedda, e si rendono conto che devono rispondere”. “E quindi, se i russi non sono d’accordo, significa che non sono d’accordo non con la nostra proposta, ma specificatamente con quella del presidente Trump.”