Zelensky: Russia ha tratto vantaggio da lungo dibattito su aiuti Usa

Ma possiamo ancora raggiungere i nostri obiettivi

Milano, 26 apr. (askanews) – “Mentre aspettavamo una decisione sugli aiuti americani, l’esercito russo è riuscito a prendere piede sul campo di battaglia”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante una teleconferenza del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina.Tuttavia, il capo di stato ha accolto con favore la ripresa di questi aiuti, a seguito della promulgazione due giorni fa, dopo sei mesi di aspro dibattito al Congresso, del piano americano di stanziamento di 61 miliardi di dollari (57 miliardi di euro) a Kiev.”Ora siamo in grado non solo di stabilizzare la linea del fronte, ma anche di andare avanti e raggiungere gli obiettivi dell’Ucraina nella guerra”, ha dichiarato.