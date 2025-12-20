Zelensky: Usa hanno proposto colloquio con Ucraina e Russia a Miami

“Non è Putin a decidere sulle elezioni a Kiev”

Roma, 20 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato che Mosca non ha voce in capitolo nell’organizzazione delle elezioni in Ucraina, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha detto che potrebbe fermare gli attacchi in caso di elezioni a Kiev. “Non è Putin a decidere quando e in quale formato si svolgeranno le elezioni in Ucraina”, ha detto Zelensky, che ha escluso anche i voti nei territori occupati dalla Russia.Il leader ucraino ha inoltre affermato che gli Stati Uniti hanno proposto colloqui tra rappresentanti di Kiev e di Mosca a Miami, dove i russi sono arrivati per discutere con gli americani sul loro piano per l’Ucraina. Agli incontri dovrebbe partecipare anche il segretario di Stato Usa, Marco Rubio.