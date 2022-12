Zentiva sigla accordo con Sanofi e rafforza linea di Consumer HealthCare

MILANO (ITALPRESS) – Zentiva sigla uno storico accordo con Sanofi e segna un traguardo fondamentale nel percorso di rafforzamento della propria linea di Consumer HealthCare ampliando il proprio portfolio con l’acquisizione di Zerinol e di Soluzione Schoum.

La firma di questo accordo è la più recente tappa di un percorso iniziato nel 2020 con lanci di nuovi brand innovativi e di due linee di prodotti in area Consumer HealthCare.

Con Zerinol, l’Azienda risponde tempestivamente alle nuove esigenze postpandemiche dei pazienti con una linea che vanta 10 prodotti contro i sintomi influenzali. Lo storico brand consente a Zentiva di entrare nell’area Cold & Flu con un progetto in cui la tradizione e l’affidabilità incontrano la qualità che da sempre contraddistingue i prodotti Zentiva.

Soluzione Schoum nasce nel 1907 dalla tradizione degli estratti botanici: una linea di due prodotti dedicata al benessere naturale e psico-fisico, che Zentiva ha l’ambizione di trasformare in un rituale di benessere per il consumatore. Zentiva lavorerà ad ampliare la linea con formulazioni innovative per andare incontro alle sempre crescenti esigenze in fatto di naturalità.

“Sono entusiasta di annunciare l’esito positivo dei colloqui avviati nei mesi scorsi con Sanofi. Per Zentiva l’accordo segna un momento storico e un cambio di passo fondamentale per la nostra azienda, che ha registrato negli ultimi 3 anni una crescita a doppia cifra. L’acquisizione e la valorizzazione dei brand Zerinol e Soluzione Schoum rientrano con forza nel nostro progetto che ha come scopo quello di offrire sempre più qualità e affidabilità al farmacista per supportarlo nel suo ruolo di presidio territoriale per il paziente”, dichiara Cinzia Falasco Volpin, General Manager di Zentiva Italia.

