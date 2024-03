Zero commenta la pausa di Sangiovanni: la sua decisione gli fa onore

Roma, 3 mar. (askanews) – “Una decisione che ho trovato spiazzante per certi versi. Questo ragazzo ha avuto il coraggio di togliersi dal banchetto, di dire grazie ‘va bene così’. Di prendersi i suoi tempi, magari tornerà, magari non tornerà. É una decisione che fa onore all’artista, alla persona e fa onore a un giovane”: lo ha detto Renato Zero, nel corso di una conferenza stampa online alla vigilia di “Autoritratto”, l’avvenutra live partita sabato 2 marzo da Firenze.

“Si dice infatti che i giovani sono leggeri e piace loro il casino”, ha proseguito Zero, sottolineando che l’esempio dato da questo cantautore 21enne “stabilisce che si può essere anche giovani e si può avere il talento di analizzare la propria professione e di prendersi dei tempi per valutare se continuare oppure prendere un’altra strada”.