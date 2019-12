Zero emissioni nette entro il 2030, impegno solenne per 20 aziende italiane

Zero emissioni nette entro il 2030. È l’impegno preso durante la conferenza Onu di Madrid sul clima da 500 aziende, tra le quali 20 italiane, che si sono impegnate ad imprimere un’accelerata che consenta, in poco più di 10 anni, di raggiungere il traguardo fissato al 2050 dagli accordi di Parigi. Tra queste aziende marchi internazionali come Patagonia, The Body Shop, Allbirds, The Guardian, Aguas Danone Spain, Intrepid Travel, Ecoalf e le italiane Nativa, Davines e Save The Duck, tutte certificate B Corporation, ovvero imprese che soddisfano i massimi standard in termini sociali, ambientali, di trasparenza e responsabilità legale. Si tratta, spiegano dal movimento che riunisce le B Corporation, dell’azione per il clima più rapida mai intrapresa da un numero così ampio di imprese a livello mondiale. Al mondo ci sono oltre 3.000 B Corporation, provenienti da più di 70 paesi e attive in 150 segmenti industriali. Le venti aziende italiane sono: Ambienta Sgr, Arkage, Bottega filosofica, Davines SpA, Eurocompany, Farmacia Colutta, Green Media Lab, Herbatint By Antica Erboristeria, International Napoli Network, InVento Lab, Little Genius International, Mondora, N&B Natural is Better, Nativa, Nwg-Energia, Organizzare Italia, Palm, Perlage Winery, Sales, Save the duck, Sportmaker srl, Treedom, Way2Global, Wekiwi, Zordan. «Viviamo in un periodo storico in cui le azioni che realizziamo avranno un impatto diretto e profondo sulle generazioni future», dice Eric Ezechieli, co-fondatore di Nativa. «Stiamo cercando di fare la nostra parte per fare in modo che il futuro che i nostri figli meritano diventi realtà».