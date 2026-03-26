Zerocalcare e Cecilia Randall tra i super ospiti di Romics 36

Roma, 26 mar. (askanews) – È tutto pronto per la 36esima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, in programma alla Fiera Roma dal 9 al 12 aprile.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione, italiani e internazionali: Zerocalcare, il fumettista che ha rivoluzionato il graphic novel in Italia; Cecilia Randall (pseudonimo di Cecilia Randazzo), protagonista indiscussa del Fantasy Storico in Italia; Jérémie Almanza, il maestro delle atmosfere gotico-fiabesche, Liang Azha e JingJiang, due delle voci più luminose del fumetto asiatico contemporaneo.

L’incontro dal titolo “Zerocalcare – ieri, oggi, domani”, vedrà Michele Rech incontrare il pubblico sabato 11 aprile assieme al giornalista Riccardo Corbò. L’incontro racconta il percorso artistico di Zerocalcare, dal fumetto indipendente alle celebri serie animate, analizzando con ironia e sincerità il suo impatto culturale e artistico. Per l’occasione, l’autore incontrerà i fan con una sessione esclusiva di Meet&Greet e dediche a numero chiuso su prenotazione.

Sempre sabato 11 aprile in programma “Kitsune – Il potere della volpe”, con l’autrice fantasy Cecilia Randall, che presenta in anteprima assoluta “Kitsune – Il potere della volpe” (Gribaudo), nuovo capitolo del suo affascinante fantasy ucronico tra mitologia giapponese, azione e magia. L’autrice guiderà il pubblico nel dietro le quinte del romanzo, svelando le ispirazioni nate tra i viaggi di Marco Polo e l’immaginario di anime e manga.

La magia del mondo Disney incontra il fascino del dialetto romano nel volume “Il romanesco nelle storie di Topolino”, presentato in anteprima sabato 11 aprile in collaborazione con Panini Disney. Il protagonista assoluto è Paperugantino, impegnato in una divertente commedia in due atti scritta e disegnata da Marco Gervasio, accompagnata da un’avventura “fuori porta” tutta da gustare. Durante l’incontro l’autore si confronterà con il professore Daniele Baglioni, che ha curato la traduzione in dialetto e Barbara Garufi, redattrice Disney per Panini Comics.

Domenica 12 aprile è la volta di Liang Haza, che racconta i suoi numerosi progetti in corso e futuri: Le Love Letters, Fortune Kitten’s, Soul Sealer su Webtoon, nuovi volumi usciti in Italia e tutti gli altri numerosi lavori. L’evento è in collaborazione con Jundo Editore, che pubblica in Italia anche un’altra amatissima artista di BL, JingJiang, che incontrerà i suoi lettori nei giorni di manifestazione.

Un evento speciale dedicato al secondo volume della serie GreenWood (Tunué) – Il concorso, incentrato su ecologia e magia. Protagonista sarà lo straordinario disegnatore Jérémie Almanza, che svela i segreti della sua arte. Un’occasione imperdibile per scoprire dal vivo lo stile unico di Almanza e l’universo pedagogico creato da Barbara Canepa e Anaïs Halard.

Una performance live dedicata ai grandi successi di Pokémon, Dragon Ball e One Piece, è prevista sabato 11 aprile, un appuntamento tra nostalgia e cultura pop, capace di unire fan di ogni età in un viaggio nel cuore dell’animazione con Giorgio Vanni.

Un incontro dedicato al fenomeno globale “Stranger Things” è in programma sabato 11 aprile: le voci italiane che hanno reso famosi i protagonisti della serie cult si confronteranno con il pubblico per svelare i segreti del doppiaggio e il dietro le quinte delle avventure più amate di Netflix. Con Alessandro Budroni (voce del Capo Jim Hopper), Davide Perino (Henry Creel/Vecna) e Sofia Fronzi (Holly Wheeler).

Domenica 12 aprile altro incontro speciale, dedicato al lungometraggio animato, premiato ai recenti Oscar come miglior film d’animazione e per la migliore canzone originale, con i doppiatori ufficiali Giorgia Brunori (Rumi), Beatrice Maruffa (Zoey), Camilla Marcucci (Mira) e Danny Francucci (Abs Saja Boys) che sveleranno i segreti del dietro le quinte di K-Pop Demon Hunters tra curiosità tecniche e aneddoti inediti.

Due i manifesti della campagna ufficiale della 36esima edizione di Romics con l’omaggio a Spider-Man Miles Morales e a Space Jam. L’arte di Sara Pichelli, tra i Romics d’Oro dell’edizione, viene celebrata con il manifesto che cattura il volto dinamico di Miles Morales, personaggio che ha co-creato, in una delle pose più belle di Spider-Man.

In occasione del 30esimo anniversario del film Space Jam, Romics celebra i campioni della Tune Squad, con i volti di Bugs Bunny e Daffy Duck in rappresentanza dei mitici Looney Tunes. In collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italy i visitatori troveranno divertenti experience, contenuti speciali e una mostra dedicata.

Insigniti del prestigioso Romics d’Oro durante la 36esima edizione del Festival Lorenzo Mattotti, Victor Perez, Sara Pichelli, Bill Plympton e Rhianna Pratchett.

Il Premio Romics Special, che rende omaggio ad artiste, artisti e professionisti che si siano distinti nell’esplorazione di nuovi mondi e personaggi, aprendo nuove frontiere creative al mercato e sperimentando linguaggi espressivi innovativi viene assegnato a Cassandra Calin, Gigi Cavenago e Alexis Wanneroy.

Nella trentaseiesima edizione di Romics la superficie dedicata alle grandi esposizioni cresce ancora: dalle personali agli approfondimenti sugli artisti premiati fino alle mostre “collettive” dedicate a temi e curiosità dell’entertainment contemporaneo, dal fumetto all’animazione, dal cinema ai games.

Oltre a Space Jam, Lorenzo Mattotti, l’arte di Sara Pichelli, Gigi Cavenago, Ironia e fumetti di Cassandra Calin, e “Superheroines – Pop, Cult & Imagination”.