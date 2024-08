Zes, De Luca: Bene la nomina di Giosy Romano a coordinatore, ma le incognite rimangono

La nomina dell’avvocato Giosy Romano a Coordinatore della Zes Unica del Mezzogiorno “e’ il riconoscimento all’importante lavoro da lui fatto nella gestione della Zes della Campania. Ci auguriamo che la nomina, anche grazie alla sua esperienza, possa consentire di superare per quanto possibile forme di burocratizzazione centralistica e accelerare gli investimenti”. Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Campania. Per Vincenzo De Luca, tuttavia, “rimangono in piedi le incognite relative alla quantita’ di risorse utilizzabili, alle disponibilita’ complessive per il credito d’imposta e alla cumulabilita’ dei diversi incentivi delle imprese che investono nel Sud”. “E’ da auspicare – ha concluso – che l’esperienza accumulata nella gestione della Zes Campania e la professionalita’ qui maturata, possa consentire in ogni caso una accelerazione dei processi di investimento nell’ambito dei programmi di sviluppo decisi dalle regioni”.