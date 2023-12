Zes, ok all’ampliamento della Solitek Industry a Benevento: investimenti per 50 mln e 350 nuove assunzioni

Il commissario straordinario del Governo della Zes Campania ha rilasciato l’autorizzazione Unica (n. 75 del 1 dicembre 2023) all’azienda Solitek Industry per “l’adeguamento funzionale ed ampliamento del complesso industriale per la produzione di pannelli fotovoltaici, batterie di accumulo e loro riciclo” nella Zona Asi di Benevento (contrada Ponte Valentino) e ricadente in Area Zes Campania. Il Progetto industriale prevede un investimento di circa 50 milioni di euro con una previsione di assunzione di personale per 327 nuovi addetti. La società si occuperà dell’attività di assemblaggio dei pannelli fotovoltaici e delle batterie di accumulo. Le Autorizzazioni Uniche rilasciate dal Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania sono 84. “Stiamo continuando a scrivere una splendida pagina di sburocratizzazione. – Dichiara il Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania, Giosy Romano – L’impegno che continuiamo a profondere fino alla fine e’ pienamente ripagato dagli effetti che generiamo per la collettività. con questa ulteriore autorizzazione unica di colpo sblocchiamo altre 350 nuove assunzioni per un ulteriore investimento di 50 ml di euro e dimostriamo con i fatti anche agli imprenditori stranieri come Solitek che questo territorio è capace di dare rispo ste immediate e concrete come mai era accaduto”.