Zes, perché non riescono a decollare: confronto online con Andrea Annunziata e Ugo Patroni Griffi

Le Zone Economiche Speciali si sono dimostrate essere, in tutto il mondo, un’opportunità di sviluppo per i territori in cui sono state inserite.

Tuttavia in Italia lo sviluppo delle Zes non decolla, nonostante esse siano state istituite con la dichiarata volontà di perseguire obiettivi di rilevante interesse economico e sociale per il Paese intero e per le regioni meridionali in particolare.

È un problema di sottovalutazione da parte della politica o un’assenza di risorse per infrastrutture materiali ed immateriali “dedicate”? Mancanza di un’idonea legge organica dedicata alla regolamentazione delle Zes? O è da ascrivere alla confusione operativa degli enti locali piuttosto che all’ inerzia imprenditoriale?Per analizzare criticamente le ragioni del mancato decollo provando a dare sia risposte ai quesiti degli associati che ad individuare le azioni più opportune per contribuire al rilancio di questa grande opportunità per le regioni del Mezzogiorno, Manageritalia promuove (venerdì 23 aprile, alle ore 18) una tavola rotonda con protagonisti e sostenitori del sistema delle ZES.

Al dibattito introdotto da Ciro Turiello, Giuseppe Monti e Carmine Pallante (presidente il primo di Manageritalia Campania, il secondo di Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata; e il terzo di Manageritalia Sicilia), e moderato da Alfonso Ruffo, direttore del Denaro, partecipano Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità portuale Mar Tirreno Centrale; Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli; Luigi Bosco, già assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia; Ivano Russo, direttore generale di Confetra. A tirare le conclusioni sarà Roberto Beccari, vicepresidente di Manageritalia.

Il programma