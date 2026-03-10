Zes Unica del Mezzogiorno, Bcp aderisce al protocollo Abi per facilitare il credito alle imprese

La Banca di Credito Popolare (Bcp) aderisce al Protocollo d’intesa tra Abi e la Struttura di missione Zes, rafforzando il proprio impegno nel sostegno all’economia reale e agli investimenti produttivi nel Mezzogiorno.

L’annuncio arriva da Torre del Greco, dove l’istituto di credito ha confermato la partecipazione all’iniziativa pensata per potenziare l’accesso al credito delle imprese che intendono realizzare progetti nella Zes Unica del Mezzogiorno, lo strumento introdotto per favorire sviluppo economico e attrazione di investimenti nelle regioni meridionali.

Un sostegno al sistema produttivo del Sud

Per Bcp l’adesione al protocollo rappresenta un passaggio strategico nella relazione con il tessuto imprenditoriale locale. L’obiettivo è facilitare il collegamento tra imprese e opportunità offerte dal nuovo quadro normativo della Zes, che prevede semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali per chi investe nei territori interessati.

Attraverso l’accordo con Abi, la banca intende trasformare le opportunità normative in progetti concreti di crescita, sostenendo le imprese nelle fasi di investimento e sviluppo.

Strumenti finanziari e consulenza dedicata

In linea con gli impegni previsti dal protocollo, Bcp metterà a disposizione strumenti finanziari dedicati e servizi di consulenza specialistica destinati alle aziende attive nelle aree della Zes Unica. Particolare attenzione sarà rivolta ai settori strategici individuati dal piano della Zes, con l’obiettivo di sostenere la competitività del sistema produttivo.

Secondo Mario Crosta, direttore generale della banca, l’adesione va oltre il semplice aspetto formale: “L’adesione a questo protocollo non è solo un atto formale, ma una scelta strategica che riflette la nostra identità di banca del territorio. Siamo consapevoli che la sfida della Zes Unica si vinca sulla capacità di far atterrare le risorse in tempi rapidi. Il nostro obiettivo è affiancare gli imprenditori non solo come finanziatori, ma come partner consulenziali, integrando gli incentivi pubblici con soluzioni di credito mirate. Vogliamo essere l’acceleratore che permette alle eccellenze del Mezzogiorno di trasformare le agevolazioni in nuovi impianti, innovazione tecnologica e, soprattutto, nuovi posti di lavoro”.

La missione di banca del territorio

L’ingresso nel protocollo Abi–Zes si inserisce nella più ampia strategia con cui Bcp punta a rafforzare la competitività e lo sviluppo sostenibile del territorio, accompagnando le misure di semplificazione amministrativa con un sostegno creditizio tempestivo e mirato alle imprese.

Fondata nel 1888 a Torre del Greco, la Banca di Credito Popolare opera da oltre 135 anni nel sostegno allo sviluppo socioeconomico regionale. Oggi conta oltre 5.700 soci e più di 110.000 clienti, con una rete di 56 filiali distribuite tra Campania e Lazio e oltre 530 dipendenti.

Presidente dell’istituto è Mauro Ascione, mentre dal 2024 la direzione generale è affidata a Mario Crosta. Le azioni della banca sono negoziate dal 2020 sul mercato Mtf Vorvel Equity Auction.