Zes unica del Sud, investimenti complessivi a quota 8,5 miliardi

I dati presentati al Forum Ambrosetti “Verso Sud” a Sorrento e relativi alla ZES Unica del Mezzogiorno, la più grande area ZES del Mediterraneo, illustrano una forte accelerazione di questo strumento. Infatti, delle 620 autorizzazioni uniche rilasciate dall’entrata in vigore della ZES Unica, nel gennaio 2024, 522 sono state rilasciate tra il 6 agosto 2024 e il 6 maggio 2025 (84,2% del totale) contro il 15,8% rilasciate nel periodo gennaio 2024-agosto 2024. Rispetto al quadro amministrativo precedente delle 8 ZES, nel quadro della ZES Unica, le autorizzazioni uniche sono aumentate del 122,2%. Conseguentemente gli importi degli investimenti sono aumentati del 73,7% (€3,4 mld vs €1,9 mld) e le ricadute occupazionali stimabili del +97,9% (11.930 vs 6.027). Il 47,4% delle autorizzazioni rilasciate nel quadro normativo della ZES Unica ha come oggetto investimenti in Campania, seguita dalla Puglia (22,1%) e dalla Sicilia (14,7%). Complessivamente, nella cornice amministrativa della ZES Unica sono stati attivati 8,5 miliardi di Euro di investimenti, i quali potranno determinare un impatto economico superiore a 22 miliardi di Euro. Per ogni Euro investito nella ZES Unica del Mezzogiorno se ne sono attivati 1,6 addizionali nell’economia. Nel corso dei lavori si è affermato che, per sostenere lo sviluppo della ZES, è necessario garantire stabilità, consistenza e certezza temporale di semplificazioni ed incentivi oltre a rendere coerenti e sinergici i molteplici strumenti di promozione e incentivazione degli investimenti attivati a livello centrale monitorando al contempo le opportunità che si aprono nel quadro europeo.