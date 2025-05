ZES unica: il Mezzogiorno riparte con 22 miliardi di investimenti e 34.000 nuovi posti di lavoro

“I numeri parlano chiaro: la ZES Unica sta dimostrando tutta la sua forza come leva concreta per attrarre investimenti e rilanciare il Sud. In pochi giorni, le autorizzazioni sono cresciute in modo esponenziale, superando quota 600, a conferma dell’interesse e della fiducia da parte del mondo imprenditoriale. Il valore complessivo degli investimenti ha raggiunto i 22 miliardi di euro, una cifra che segna un cambio di passo per tutto il Mezzogiorno.” Lo dichiara Denis Nesci, europarlamentare, commentando i dati emersi durante il Forum “Verso Sud” di Sorrento e il rapporto presentato da The European House – Ambrosetti. “Un plauso – prosegue Nesci – va al coordinatore Giosy Romano, che con passione e visione sta guidando la ZES Unica verso traguardi straordinari. L’idea di connettere le zone franche del Mediterraneo apre scenari di competitività inediti, capacità di fare del Sud Italia un vero hub strategico nel cuore del Mediterraneo.” “È importante sottolineare che ad oggi la ZES Unica ha già contribuito a creare oltre 34 mila posti di lavoro, un aspetto cruciale per il rilancio occupazionale nel nostro territorio.” “Dobbiamo sostenere e rafforzare questo percorso. La ZES Unica non è solo una misura tecnica, ma una scelta politica di sviluppo e coesione che il Governo Meloni ha portato avanti per ridisegnare il futuro economico del nostro Paese.”